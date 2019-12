Município pretende unificar projetos relacionados a medicamentos

Duas propostas pretendem incentivar a destinação correta de medicamentos em Venâncio Aires. A criação do programa "Farmácia Solidária", juntamente de iniciativas de alguns pacientes que já efeturam doações de medicamentos ainda com possibilidade de uso e o projeto de um grupo de alunos da Escola José Duarte de Macedo que criaram alertam para a reutilização de remédios com validade e o descarte adequado daqueles já vencidos.

A proposta é unificar as ideias e a partir do dia 21 de dezembro lançar uma grande ação para mobilizar a comunidade sobre o descarte correto de remédios, sejam eles vencidos ou aqueles que não serão mais utilizados e que poderão ajudar outras pessoas. Intitulado como "Doses de compaixão- Farmácia Solidária" a campanha buscará dois nortes. O primeiro é de conscientizar a população a levar os medicamentos que não serão mais utilizados até uma Unidade de Saúde do município. Os remédios que poderão ser utilizados por outros pacientes serão recolhidos nas unidades pela equipe de enfermagem e levados para triagem da equipe e após serão repassados para outros pacientes. A proposta busca minimizar o desperdício de medicamentos e criar um círculo de solidariedade entre quem não mais precisa da medicação e aquelas pessoas que ainda necessitam fazer uso do remédio.

A segunda linha de trabalho é mobilizar também as farmácias instaladas em Venâncio para que tenham ponto de coleta de medicamentos vencidos. A proposta é fazer a logística reversa e impedir que os remédios vencidos não sejam jogados em lixo comum. Conforme o trabalho dos alunos da Escola Macedo, o descarte incorreto pode causar diversos problemas à população como a contaminação do meio ambiente, da água e ainda alterar o sistema reprodutivo de animais. A pesquisa dos alunos mostrou que um quilo de remédios pode contaminar até 450 mil litros de água.

Alguns municípios já implantaram uma legislação que institui a obrigatoriedade de pontos de recolhimento dos remédios vencidos, buscando o descarte correto e a conscientização ambiental. A proposta dentro do "Doses de compaixão- Farmácia solidária" é motivar proprietários e redes de farmácias a se engajarem com o recolhimento destes materiais e encaminhá-los ao destino correto.

Atualmente, no município, a filial da Unimed possui um totem coletor de remédios fora da data de validade. A proposta é ampliar estes pontos oportunizando que a comunidade faça o descarte correto e evitando danos ao meio ambiente.