Papai Noel e tradicionalismo se misturam em evento

Acontece no domingo o incio da programao de Nataldo municpio,intitulada "Natal Gacho".Asequipes de diversos setores trabalham na organizao e ajustes finais no que se refere a programao. Um dos pontos principais a iluminao natalina que est sendo colocada na Praa XV de Novembro e na Praa Assis Brasil. Alm disso, a prefeitura e a Igreja Matriz So Francisco de Borja tambm iro ganhar decorao.

A chegada do Papai Noel marcar o incio das atividades. O Bom Velhinho partir no domingo, s 18h, da Praa Assis Brasil acompanhado da Cavalgada Luminosa, seguindo at a Praa XV de Novembro, onde apresentaes teatrais e o acendimento das luzes antecedero aps sua chegada e abertura da Casa do Papai Noel para visitao. As atividades tem o objetivo de incentivar o esprito natalino no comrcio e na comunidade so-borjense. A programao se estende at o dia 22.

Como no ano passado, o Papai Noel visitar escolas, bairros, associaes e o interior do municpio. Alm de receber as famlias e amigos em sua Casa, na Praa XV de Novembro - que estar aberta para visitao dos dias 09 a 21 de dezembro, das 19h30 s 22h30. O encerramento das atividades acontece no dia 22 de dezembro, a partir das 19h, com apresentaes artsticas e show musical, em frente a Igreja Matriz Imaculada Conceio, no Bairro do Passo. O prefeito Eduardo Bonotto destaca que as equipes esto trabalhando a todo vapor para o incio das atividades, e que o objetivo maior resgatar com o esprito natalino, os bons valores como solidariedade e unio, alm de promover entretenimento para toda a famlia so-borjense.