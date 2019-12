VALE DO RIO PARDO Notícia da edição impressa de 04/12/2019. Alterada em 04/12 às 03h00min Região quer ser pioneira no Estado na implantação total de cercamento eletrônico

O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale) e a Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp) deram mais um passo na iniciativa de levar o videomonitoramento e cercamento eletrônico para toda a região. No Centro Regional de Cultura de Rio Pardo, as entidades apresentaram detalhes do projeto que buscará recursos para a implantação de câmeras, equipamentos e centrais de controle em 14 municípios.

"Queremos tornar o Vale do Rio Pardo como a primeira região videomonitorada e cercada eletronicamente do Estado. Que os cidadãos que aqui vivem possam dizer que moram em um município seguro", afirmou o prefeito de Pantano Grande e presidente do Cisvale, Cassio Nunes Soares. O projeto do Sistema Integrado Regional de Videomonitoramento e Cercamento Eletrônico prevê a instalação de pelo menos 560 câmeras na região, variando a quantidade em cada município pela sua população. A central deve ficar localizada em Santa Cruz do Sul. A implantação deve ocorrer por fases, dependendo da captação de recursos. O valor estimado do investimento total é de R$ 20 milhões.

"Um município só não resolve. O Vale do Rio Pardo tem totais condições de ser pioneiro, de ter um sistema regional funcionando, operando junto com as instituições de segurança do Estado, junto com as prefeituras e empresas da região. Tenho certeza que isso vai significar mais desenvolvimento econômico, mais atração de investimentos, e mais saúde para a população, já que o medo gera depressão", disse Cezar Schirmer, atual secretário da Economia Criativa da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania.

Para captar os recursos necessários, Cisvale e Amvarp pretendem contar com o apoio dos empresários da região. O projeto deve ser cadastrado junto a Secretaria de Segurança do Estado, dentro do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg-RS), por meio do qual empresas podem destinar até 5% do ICMS devido ao Estado para a compra das câmeras e equipamentos.

Os presentes no evento ainda conheceram o cronograma de instalação dos 44 pontos de videomonitoramento, 22 de cercamento eletrônico e três salas de controle. A implantação em sete municípios da região está prevista para iniciar no dia 9 de dezembro, em Rio Pardo, e a conclusão deve ocorrer em janeiro de 2020.