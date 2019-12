SÃO FRANCISCO DE PAULA Notícia da edição impressa de 04/12/2019. Alterada em 05/12 às 03h00min Festival temático relembra história dos Beatles com shows de bandas cover e reunião de fãs do grupo

Neste sábado e domingo, a cidade de São Francisco de Paula receberá o São Chico Beatle Festival, evento com entrada franca que reunirá 13 bandas de diversas regiões às margens do lago São Bernardo. Entre as atrações confirmadas estão o grupo argentino Star Beetles, que já passou pela Inglaterra e diversos países da América Latina e hoje está radicado no Brasil contabilizando mais de 1,2 mil apresentações em 10 anos de estrada; e a banda gaúcha Tequila Baby, que apresentará um show inédito misturando os principais sucessos da sua carreira com novas versões para canções de Beatles e Ramones.

Os shows se iniciam às 14h, nos dois dias de festival, mas a programação ainda contará com diversos DJs que vão animar o público sempre a partir das 11h. Além da música, os beatlemaníacos também poderão aproveitar diversas outras atividades: haverá uma área coberta para o público se abrigar em caso de chuva, lounges externos, ações voltadas à sustentabilidade e uma área gastronômica reunindo o melhor da culinária da região com food trucks e cerveja artesanal.

A cidade estará preparada para receber o grande público. "Abraçamos esse evento pela musicalidade que ele tem. São Chico está se consolidando como o município dos festivais, sempre com música presente. Exemplos disso são o Ronco do Bugio, o Paralelo Festival e diversas outras atividades que temos realizado. Ter esse evento temático dos Beatles faz parte do que estamos buscando como atrativo para os turistas. A ideia é que as pessoas venham para a cidade e também aproveitar toda a atmosfera da cidade", aponta o secretário de Turismo, Cultura e Desporto da cidade, Rafael Castello Costa.