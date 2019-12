Projeto leva tecnologia e inovação às salas de aula

Trabalhar com softwares dentro da sala de aula, aproveitando o interesse dos estudantes nos smartphones e diferentes aplicativos que permitem a interação direta entre eles, é a proposta do projeto de extensão de uma universidade de Ijuí em escolas de Santa Rosa, que oportuniza aos jovens aprenderem a desenvolver aplicativos inovadores para dispositivos móveis.

Despertar o espírito empreendedor, demonstrando que cada pessoa pode ser um ente ativo da tecnologia é o foco do trabalho durante as aulas. A estudante da Escola Santos Dumont de Santa Rosa, Susana de Oliveira, ressaltou que quando começou o projeto não tinha conhecimento de programação, mas com o passar das aulas se surpreendeu com o aprendizado. "Estou impressionada com o que aprendi, hoje estou apresentando um aplicativo de jogo que nunca imaginei que poderia desenvolver, e eu consegui criar. Após terminar esse curso vou buscar outras capacitações, porque descobri através desse projeto a minha vocação", destaca a estudante do Ensino Fundamental.

A Unijuí realizou o encerramento da primeira edição do projeto no fim da semana passada. A programação contemplou a apresentação dos protótipos desenvolvidos pelos estudantes por meio da ferramenta Inventor 2, que contou com a participação dos pais e familiares dos envolvidos. A professora de matemática, Scheila Klein, acompanhou os estudantes da rede municipal de Santa Rosa durante as aulas e afirma que ficou impressionada com o projeto e com o interesse dos alunos. "Esse projeto foi de fundamental importância para os alunos, visto que a tecnologia está presente em todas as áreas do conhecimento. Além disso, tudo que puderam aprender, por meio da programação, também tiveram que usar a criatividade para o desenvolvimento de diferentes protótipos", finaliza a professora.