Câmara de Vereadores aprova ações voltados ao meio ambiente

No sentido de posicionar Novo Hamburgo como um local que promove a sustentabilidade e a qualidade de vida de seus cidadãos, os vereadores aprovaram dois projetos de lei que instituem tanto a política quanto o Programa Municipal de Educação Ambiental. Ambas as matérias ainda serão apreciadas em segunda votação antes de seguirem para análise do Executivo.

Um dos projetos é responsável por instituir a política municipal, um processo contínuo e interdisciplinar de formação e informação, orientado para o desenvolvimento da consciência ambiental e a promoção de atividades de preservação do patrimônio natural. Para isso, o texto determina que a educação ambiental seja um componente permanente em todos os níveis e modalidades de ensino.

Já o Programa Municipal de Educação Ambiental tem como diretriz o desenvolvimento de temas específicos da cidade, em especial a biodiversidade, o combate à poluição, a preservação dos recursos hídricos, o consumo sustentável, a importância do saneamento básico, a destinação correta dos resíduos sólidos e a arborização urbana. O objetivo do programa é estabelecer um processo de educação ambiental democrático e participativo, inserir a temática na agenda de órgãos públicos e privados, integrar diferentes iniciativas e promover a sustentabilidade por meio de formações críticas e reflexivas com a comunidade.

Autor dos dois projetos, o vereador Ênio Brizola destacou que a educação ambiental já é uma pauta constante nas escolas de educação infantil, mas pontuou que o projeto pretende avançar o tema também para outros níveis de escolaridade. "Precisamos levar para as comunidades, para que tenhamos uma cidade com menos deposição irregular de resíduos", defendeu.