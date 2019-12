RGE apresenta investimentos na cidade e explica como fará o manejo da vegetação

A consultora de negócios da RGE, Elisandra Castro, esteve na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo para explicar sobre o funcionamento do calendário de podas e recolhimento dos resíduos decorrentes em Novo Hamburgo. A representante da distribuidora de energia apresentou ainda uma série de investimentos feitos pela empresa no município.

Conforme a consultora, a RGE tem uma média de investimento de R$ 800 milhões nos últimos três anos. Apenas nos três primeiros trimestres de 2019, Novo Hamburgo foi contemplado com quase R$ 8 milhões em melhorias. Um exemplo de investimento citado por Elisandra é a substituição de postes de madeiras por outros de concreto. Este ano, já foram mais de 1,2 mil trocas, elevando o percentual de postes de concreto na cidade para 72%.

A empresa também injetou recursos no Hospital Municipal, com a aplicação de R$ 516 mil em melhorias na eficiência energética do prédio público. Além da instalação de sistema fotovoltaico, foram trocadas mais de 2 mil lâmpadas. "Pretendemos que os prédios públicos se tornem mais sustentáveis e consigam investir esses recursos em outras prioridades", afirmou.

De acordo com levantamento da RGE, dois terços das ocorrências de falta de energia em Novo Hamburgo se devem ao contato de vegetais à rede de energia elétrica. Essa situação demanda um trabalho constante de poda de árvores por toda a cidade e leva a empresa a incentivar a comunidade a ter um maior cuidado na escolha das espécies plantadas, bem como no local escolhido.

Responsável pela coordenação da operação, Rodrigo Scheffer explicou que a distribuidora conta com seis equipes em tempo integral para a realização das podas de afastamento da rede elétrica. "No intuito de melhorar nossa qualidade de fornecimento, estamos também com alguns planos de ação no final de ano, nos principais meses de temporais", informou o coordenador, que relatou ainda a existência de equipes formadas para atendimentos emergenciais. Elisandra sugeriu a existência de um trabalho de supressão de árvores em locais inadequados, que demandam podas trimestrais, e que possam ser replantadas em outras áreas. "Podemos buscar outras alternativas", afirmou.