Secretaria de Saúde aumenta oferta de horas disponíveis para fisioterapia

A secretaria de Saúde de Colinas implantou o neste ano o serviço de fisioterapia aos munícipes. Desta forma, os pacientes que precisavam se deslocar a outros municípios para tratar de seu problema de saúde passaram a ser atendidos junto a Academia da Saúde. Também passou a ser oferecido atendimento domiciliar a pacientes acamados.

O fato de ter uma população com grande percentual de idosos, além de ter sua economia baseada em atividades rurais faz com que as situações de saúde dos pacientes estejam relacionadas a dores crônicas, principalmente coluna, recuperações pós-cirúrgicas de traumatologia e dificuldades de locomoção. Por isso, a partir deste mês serão acrescentadas mais cinco horas aos atendimentos já prestados.

Para acessar o serviço de fisioterapia o paciente deve procurar o setor de agendamentos da Unidade Básica de Saúde (UBS) levando consigo o documento de encaminhamento emitido por médico da unidade. Posteriormente ocorrerá o agendamento, obedecendo a critérios de gravidade e urgência.