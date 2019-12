BAGÉ Notícia da edição impressa de 04/12/2019. Alterada em 04/12 às 03h00min Com investimento de R$ 341 mil, prefeitura inaugura novo terminal de ônibus, no Centro

Um terminal de ônibus moderno e com mais conforto aos usuários foi entregue à comunidade bageense, no Calçadão, na rua General Netto. O valor total da obra foi de R$ 341.253,15, sendo R$ 251,7 mil de emenda parlamentar e com a contrapartida do município de R$ 89.469,15. O projeto foi realizado pelo núcleo técnico da secretaria de Gestão, Planejamento e Captação de Recursos (Geplan) e contém cobertura de 4,7m de altura com 36m de largura e tem estrutura de aço e chapa de policarbonato com proteção UV, material que impede que o calor intenso atinja quem estiver esperando os coletivos.

No local tem assentos em madeira para cerca de 50 pessoas, inclusive com espaço exclusivo para pessoas com deficiência. Também será instalado wi-fi e tomadas. O deputado federal, Afonso Hamm, que esteve na cidade para a inauguração, destaca que é um terminal de ônibus moderno e que oferece aos usuários mais conforto, segurança e proteção nos dias de chuva e sol forte. "É um novo cartão postal em Bagé. É mais uma importante obra que contribui com o desenvolvimento do município, beneficiando a todos os bageenses que fazem uso do transporte coletivo", acrescenta Hamm.

A ideia inicial era destinar a verba federal para a construção dos abrigos nos bairros, e depois o Executivo Municipal alterou para esta obra no Centro, tendo em vista que é o local que tem maior número de embarque e desembarques de usuários do transporte coletivo. O prefeito Manoel Machado relatou a satisfação de inaugurar mais uma obra em Bagé e parabenizou todos os envolvidos na obra moderna e que servirá de modelo para muitos outros municípios.