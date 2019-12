Município recupera R$ 56 mil em débitos com negociação

O Dia D de atendimento, promovido pela secretaria da Fazenda, foi considerado um sucesso, não apenas pelos organizadores, mas especialmente pelos moradores de Esteio que tiveram a oportunidade de verificar as situações de débito com o município. A prefeitura abriu as portas para dar orientações e efetuar negociações de impostos. Ao todo, foram 127 atendimentos, na sua maioria para tirar dúvidas sobre o IPTU, que resultaram em uma arrecadação de R$ 56 mil. A secretária da pasta, Roberta Patuzzi, afirmou que o movimento surpreendeu. "Sabíamos que as pessoas viriam, mas ficamos muito satisfeitos pela quantidade e pela consciência dos que vieram realmente interessados em sanar as dívidas. A maioria afirma que sabe que a arrecadação garante os serviços que prestamos para a comunidade como um todo", informou Patuzzi.