Prefeitura assumirá recuperação da ERS-373

O prefeito João Alfredo Bertolucci assinou, em Porto Alegre, um convênio com o Daer que autoriza o município a intervir na ERS-373, estrada que liga a Várzea Grande à Serra Grande, numa extensão de 7,8 quilômetros. A iniciativa está relacionada ao projeto de lei que pede aprovação dos vereadores para vender imóveis no valor estimado de R$ 6,5 milhões (dos quais R$ 5 milhões reverterão para obras na rodovia estadual e R$ 1,5 milhão para uma escola infantil). Segundo o prefeito, no caso da ERS-373, a decisão foi tomada em função da incapacidade financeira do Estado e da precariedade da rodovia estadual, uma ameaça constante aos usuários.