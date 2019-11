Protesto contra a privatização da Petrobrás e pacote do governo mobilizam trabalhadores

Os planos do governo federal em privatizar a Petrobras no Rio Grande do Sul e o projeto de reestruturação administrativa do governo do Estado, com mudanças no plano de carreira e perdas salariais dos professores, mobilizaram docentes e petroleiros em manifestações contrárias na Ponte Giuseppe Garibaldi, nessa quinta-feira. O prefeito Pierre Emerim participou do ato e apoiou as duas categorias, principalmente, contra a venda de parte das unidades de refino da companhia que poderá gerar no fim do recebimento de royalties do petróleo pela prefeitura de Imbé.

De acordo com o Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul (Sindpetro-RS), a privatização da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) e do Terminal Niterói, localizadas em Canoas, além do Terminal de Osório, ocasionaria o fim dos royalties, já que o Estado não conta com nenhum campo de extração e produção de petróleo. Somente em outubro, a cidade de Imbé recebeu mais de R$ 1,5 milhões de royalties do petróleo. Pierre Emerim preside a Associação Brasileira dos Municípios com Terminais Marítimos e Fluviais para Embarque e Desembarque de Petróleo e Gás Natural (Abramt), e defende que o royalty é a participação especial das cidades que enfrentam os riscos ambientais e se moldaram para atender às necessidades de exploração.

Já a greve dos professores da rede estadual, iniciada no dia 18, atinge cerca de 70% das escolas de Imbé e Tramandaí, conforme o Cpers Sindicato. Em Imbé, a Escola 9 de Maio está totalmente paralisada e a Reinaldo Vaccari está com atendimento parcial. "A greve é pela regularização do pagamento dos salários, por reajuste imediato e contra o pacote de reforma administrativa", ressaltou Maria Helena Picon, representante do Cpers Sindicato.