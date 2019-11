Começará neste domingo, dia 1º de dezembro, a programação do Natal no Coração em Ivoti. A partir das 19h30, haverá atrações culturais marcando o clima na Praça Concórdia. Com a apresentação "As virtudes do Natal", o programa Lazer Unindo Gerações irá abrir a noite festiva que ainda terá a chegada do Papai Noel às 20h30 para então receber a todos junto à Casa do Papai Noel. As atrações culturais irão até o dia 22. O evento tem todo o acesso gratuito.