Desfile temático abre programação de Natal no domingo

A partir deste domingo, Vera Cruz vive as emoções do Natal da Feliz Cidade. A programação, que segue até o dia 23 de dezembro, reserva inúmeras atrações para o público local e regional. Um dos pontos altos dos festejos natalinos ocorre já na abertura, quando a Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária (Acisa) realiza o Desfile Show, na rua Cláudio Manoel, a partir das 19h, em frente à Praça José Bonifácio, no Centro de Vera Cruz.

A abertura da programação acontece na logo após o desfile de modas, com a chegada do Papai Noel e dos personagens da Vila do Noel, que será aberta também na sequência. No mesmo momento, ainda ocorre o acendimento das luzes de Natal. A Vila do Noel estará aberta para visitação de terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e sábados e domingos das 16h às 22h, até o dia 23 de dezembro, na Casa Temática da Praça. Nas segundas-feiras a casa fica fechada.

Conforme o secretário de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, Marcelo Henrique Carvalho, o público mais uma vez será presenteado com um evento rico em atividades e em detalhes. "A magia desse período faz o trabalho ser prazeroso, ainda que seja intenso para a equipes. Mas, a comunidade sempre nos motiva a inovar. E encantar as crianças é um desafio a mais. Certamente, a Vila do Noel e os desfiles deste ano vão surpreender novamente", afirma o líder da pasta.

As atividades em frente à Praça alteram o trânsito nas proximidades. Os motoristas devem estar atentos já neste domingo, quando a rua Cláudio Manoel fica fechada na quadra entre a Tiradentes e a Thomaz Gonzaga. A rua estará o dia todo fechada para montagem de estruturas e para a abertura da programação.