Est na reta final de elaborao da Rota Turstica Caminhos que Encantam, que concentrar num roteiro articulado o potencial turstico de Ernestina aos visitantes. Os empreendedores ligados a iniciativa tem participado de reunies e formaes h alguns anos, em processo de maturao do projeto, planejamento, capacitao das famlias e preparao das propriedades. Ernestina atrai, anualmente, milhares de turistas. Muito se deve a bela orla da Barragem de Ernestina, refgio escolhido como principal destino na regio principalmente em poca de veraneio. Mas h muitos outros pontos que possuem potencial turstico. Integram a Rota Turstica Caminhos que Encantam, alm do Camping Prainha e do jardim da Dona Delci Gnich, a Floricultura da Voni, a Agroindstria de Panificados Sabor do Campo, a Estncia Velha Ecoturismo, o Museu Municipal Dona Ernestina, a Casa do Arteso e a Praa Municipal Norberto Otto Gayger.