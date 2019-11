Descarte correto de lâmpadas preocupa, e pontos de coleta devem ser criados

A partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Venâncio Aires precisará contar com um ponto de recolhimento de lâmpadas apenas em 2021, mas a cidade já consta na relação dos 71 municípios gaúchos que tem ao menos um local que recebe as lâmpadas queimadas. Atualmente a Casa da Luz, localizada na rua Barão do Triunfo, é a única que consta na lista da organização Reciclus para receber as lâmpadas inutilizáveis pela comunidade. O ponto de coleta, recebe o material, de forma gratuita, que depois é recolhido pela Reciclus.

No entanto, é estudada a viabilidade de realizar-se um 'Dia D' de recolhimento de lâmpadas, a exemplo do que já ocorre com o lixo eletrônico, quando o município contrata uma empresa para fazer o recolhimento. Desta forma, as entidades pretendem organizar uma data específica para que a população possa descartar de forma correta o material. "Percebemos que muitas pessoas descartam junto com o lixo doméstico, ou pior, acabam enterrando, e isso é gravíssimo. Altamente prejudicial, causando danos irreparáveis para a saúde, causando milhares de doenças", contextualizou o secretário municipal de Meio Ambiente, Clóvis Schwertner.

O descarte incorreto de lâmpadas é motivo de preocupação, segundo o promotor Pedro Rui da Fontoura Porto. "Imaginem só esse material indo parar diretamente no solo, no lençol freático, nos aterros. É importante ver que, a exemplo do que ocorreu com o descarte correto das embalagens de agrotóxicos. Hoje, temos apenas dois comércios habilitados a receberem este material, então mais estabelecimentos precisam colaborar, ao menos informando no ato da venda onde este material pode ser descartado de forma correta", afirma.