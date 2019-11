Orçamento para 2020 prevê aumento de 4,3% em receitas

A secretaria da Fazenda apresentou os valores estimados para a Lei de Orçamento Anual (LOA) no ano de 2020 em audiência pública junto à Câmara de Vereadores. Para o Executivo, estão previstos R$ 71,7 milhões, um acréscimo de 4,30% em relação ao ano de 2019. Com base na audiência, o documento oficial será apresentado na segunda-feira para apreciação da Câmara de Vereadores. Dentro da estimativa do Executivo, constam 19,89% destinados para a Saúde, sendo que o percentual obrigatório é 15% do orçamento. Na Educação, serão destinados 31,83%, quando o índice necessário é de 25%. Segundo a secretária Kelly Braun, presente na audiência, o aumento na estimativa é baseado na troca de faixa de retorno da cota-parte do ICMS, além do aumento de repasses da União, bem como a previsão de receitas, além da rentabilidade nas aplicações.