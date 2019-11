Estudantes ganham três medalhas em evento na China

Três estudantes gaúchos que participaram da Olimpíada Mundial de Matemática, em Pequim, retornaram da China com três medalhas na bagagem. Os alunos da Escola Sesi de Ensino Médio Albino Marques Gomes, de Gravataí, Luís Gabriel Figueiredo Gomes, do primeiro ano; e Arthur Matias Graeff, do segundo, conquistaram medalha de prata. Amanda Petter, do terceiro, ficou com medalha de bronze na 10ª edição da competição.

"Foi incrível ver de perto o raciocínio rápido dos chineses na área de exatas, mas graças à preparação que temos no dia a dia também saímos da competição vitoriosos", comemora o medalha de prata Arthur Matias. Já o outro medalhista de prata, Luís Gabriel, do primeiro ano, afirmou que "a experiência de ir até a China valeu muito, ganhar a medalha foi indescritível. Agora, minha meta futura é estar preparado para uma medalha de ouro".

A equipe ainda contou com Gustavo dos Santos Mendes, primeiro ano, Pedro Henrique Ferreira Pereira, do segundo, e Cecília Hernandez Alvarez, do terceiro ano. Todos acompanhados pela professora de Matemática da escola Guiomar de Souza. "Sempre acreditei nos meus alunos, competir com os chineses na área de exatas não é tarefa fácil. Com o resultado, tivemos certeza de que nossa escola prepara os estudantes para esse tipo de enfrentamento, de resolução de situações peTroblemas, o que deu a eles a condição de trazer essas medalhas", avalia.

A competição ocorreu entre 21 e 25 de novembro, em Pequim. Participaram estudantes da Austrália, Bulgária, China, Filipinas, Malásia e do Brasil, totalizando 1.050 alunos.