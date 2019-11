Inscrições para competições esportivas de verão abrem na segunda

A partir de segunda-feira estarão abertas as inscrições para o Verão Mágico 2020 de Santa Rosa. Na 22ª edição deste que é o principal evento esportivo da região, estarão em disputa as modalidades de vôlei de areia (família, dupla masculino, dupla feminino, 4x4 masculino e 4x4 feminino), futevôlei (masculino), câmbio (sênior e máster), handebol de areia (feminino e masculino), basquete street (feminino e masculino) e futebol de areia masculino (mirim, infantil, adulto e máster) e feminino (adulto), além de várias outras atividades paralelas. As inscrições devem ser efetivadas na secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte até o dia 2 de janeiro. No ato de inscrição, solicita-se a doação de um quilo de alimento não perecível por atleta inscrito. A modalidade de futebol de areia requer também a entrega de um cheque caução de R$ 200,00. Para as outras modalidades a caução é de R$ 100,00.