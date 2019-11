Liquida Garibaldi será realizado durante todo o mês de janeiro

O Liquida Garibaldi de 2020 será realizado durante todo o mês de janeiro. A diretoria da CDL debateu a campanha durante reunião para alinhar a estratégia da próxima edição. A promoção tornou-se tradicional no início de cada ano. O presidente da entidade, Carlos Adriano Morari, salientou que as experiências e pesquisas realizadas nos estabelecimentos durante as edições anteriores demonstraram que o melhor período para a maioria dos estabelecimentos é, justamente, o início do ano. "O Líquida Garibaldi tem uma importância institucional muito grande para o varejo garibaldense. A cada edição buscamos melhorar e adequar a promoção de acordo com as opiniões dos protagonistas dessa ação", disse Morari. O dirigente explicou que dentro do mês de janeiro cada estabelecimento poderá estabelecer o melhor período para sua liquidação. Outra novidade para este ano será a criação de uma fanpage para que os lojistas compartilhem suas ofertas.