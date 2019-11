SAPUCAIA DO SUL Notícia da edição impressa de 26/11/2019. Alterada em 26/11 às 03h00min Parceria irá qualificar formação de professores e alunos

A prefeitura de Sapucaia do Sul, Luis Rogério Link firmou uma parceria com a Fundação La Salle para a implantação do projeto "Formação de Educadores" e demais cursos de formação continuada. Através da parceria o projeto destinará 70 bolsas gratuitas, para curso de Pós-graduação Latu Sensu "Especialização "Educação Básica na Contemporaneidade - Práticas e Desafios"; 11 bolsas para Mestrado em Educação e 5 para Doutorado em Educação.

Além disso, os educadores também terão à disposição cursos de formação continuada de Gestão Educacional (60 vagas) e Programa de Formação em Educação Empreendedora para Professores e Alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental (28 vagas). O prefeito Luis Rogério Link destacou a importância da parceria que trará mais qualificação para educadores e alunos. "Estou muito feliz com esta parceria com a Unilasalle em que todos os lados sairão ganhando", frisou o prefeito.

O secretário municipal de Educação, Jairo Jorge, falou do investimento em capacitação, lembrando os pilares estabelecidos quando assumiu a secretaria. "Estamos cumprindo o que nos comprometemos investindo na capacitação dos nossos educadores. Além dos cursos de extensão, esta parceria propõe investimentos em cursos e provas de avaliações para aferirmos a qualidade do nosso ensino, o que nos possibilitará avançarmos ainda mais", disse.

Durante e evento, também foi assinado o protocolo de intenções que estabelece as condições para doação à Fundação La Salle da área onde funciona a Escola Fundamental La Salle de Sapucaia do Sul, que é de propriedade do município.