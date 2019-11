App e livro trazem informações sobre doação de sangue

A Universidade de Passo Fundo (UPF), em parceria com o serviço de Hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), lançou um aplicativo e um game para incentivar as pessoas a doarem sangue. A atividade ocorreu ontem, quando foi comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue

Um dos produtos digitais é o aplicativo Chatbot. O projeto foi desenvolvido no curso de Ciência da Computação da UPF como trabalho final de graduação. O aplicativo simula uma conversa humana e responde ao usuário as perguntas programadas mais frequentes em relação à doação de sangue. O aplicativo tem como objetivo facilitar o acesso à informação e incentivar à doação de sangue. "O projeto iniciou a partir de uma parceria entre o hospital e a universidade e tem caráter interdisciplinar envolvendo profissionais da saúde e da computação, para gerar um mecanismo de comunicação que facilite a compreensão de potenciais doadores de sangue sobre como doar, requisitos, entre outras informações", salientou a professora do curso de Ciência da Computação Ana Carolina Bertoletti de Marchi.

O outro produto lançado no evento é um game, desenvolvido a partir do livro "O superpoder real", criado pelos alunos da Medicina da UPF. O game é destinado às crianças do Centro Oncológico Infantojuvenil do HSVP e aos estudantes das escolas municipais da educação infantil e ensino fundamental. "Esse projeto é a complementação de um trabalho que estamos fazendo com as escolas municipais para que as crianças incentivem seus pais e familiares a doarem sangue. É um joguinho no qual eles podem brincar e aprender sobre a doação", explicou o secretário de Educação de Passo Fundo, Edemilson Brandão. O game abrange várias didáticas, desde caça-palavras até completar frases sobre o tema. O livro "O superpoder real" foi o que inspirou a criação do game.