Programação de Natal é aberta e irá até janeiro

O Natal no Caminho das Estrelas, de Carlos Barbosa, teve abertura na noite de domingo. Milhares de pessoas prestigiaram o grande espetáculo de abertura, denominado "Uma cidade que foi das Origens ao Sonho". O evento trouxe artistas circenses, dançarinos, malabaristas, contou com projeções mapeadas, fogos, neve, e principalmente, marcou a Chegada do Papai Noel, com o acendimento das luzes natalinas. O prefeito, Evandro Zibetti, disse que o momento é de reflexão e de estar próximo da família. "Ame sua vida e seja feliz, mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso, antes de falar escute, antes de escrever pense, antes de gastar ganhe, antes de magoar sinta, antes de odiar ame, antes de desistir tente, tente e tente. E antes de morrer, viva e viva com intensidade", destacou. O evento segue com programação até o dia 6 de janeiro.