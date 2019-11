Projeto visa ações contra a violência em escolas públicas

O programa Guarda Escolar Comunitária, que tem objetivo de construir uma cultura de prevenção de violência nas escolas foi instituído ontem, através da assinatura do decreto na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dilza Flores Albrecht, no bairro Feitoria. O programa reúne ações da secretaria de Segurança Pública e Defesa Comunitária e de Educação. No ato da assinatura, duas viaturas foram entregues para o Ronda Escolar, além de três motos que foram realocadas, revisadas e pintadas para as atividades.

Para o prefeito Ary Vanazzi, é importante lembrar que São Leopoldo, apesar dos constantes cortes federais e estaduais no orçamento, tem crescido economicamente. "Apesar de todos esses cortes, continuamos sonhando e investindo na cidade. Somos a cidade que mais cresceu economicamente no Estado, e continuamos investindo. Este projeto é muito importante e gerará mais segurança", salientou.

O titular da secretaria de Segurança Pública e Defesa Comunitária, Carlos Sant'Ana, destacou que o projeto visa a prevenção qualificada principalmente dentro das escolas. "Estamos consolidando uma política municipal de segurança no ambiente escolar. Acreditamos que a educação tem um papel fundamental na redução de violências e criminalidade em todos os setores. Temos essa convicção que para afastar os jovens e crianças a médio e longo prazo das violências não há outra solução além de começar através da educação. Os dez eixos do projeto serão efetivados na primeira quinzena de fevereiro", ressaltou.

O programa Guarda Escolar Comunitária está baseado em dez eixos que vai desde a prevenção à violência no ambiente escolar, passando por proteção patrimonial e campanhas educativas junto aos alunos, professores e direção. A ideia é contemplar toda a rede municipal de ensino.