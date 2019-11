Um projeto que tem como objetivo eliminar ou reduzir consideravelmente o processo manual no corte das correntes, realizado em Guaporé, foi o vencedor do prêmio Inova Senai. Os alunos desenvolveram um protótipo automatizado para corte de correntes de joias banhadas em ouro, prata, estanho e outros materiais que aumenta a produtividade da empresa com maior segurança ao funcionário. De duas mil correntes por dia produzidas manualmente, com o sistema, houve aumento 5,7 mil correntes/dia. "O projeto tem um custo de cerca de R$ 6 mil, que se paga em menos de seis meses", explica Emanuele. O Inova Senai tem como objetivo desafiar alunos a solucionarem questões reais do dia a dia das indústrias. Este ano, 13 projetos concorreram, escolhidos entre várias unidades do Estado. Os trabalhos foram desenvolvidos a partir da demanda de indústrias parceiras.