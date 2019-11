Escolas infantis têm eleição de diretores pela primeira vez

A eleição para diretores das escolas municipais de Educação Infantil foi realizada em 30 escolas da rede canoense. Uma reivindicação que há mais de 20 anos fazia parte das preocupações de comunidades escolares e sindicatos, agora é realidade.

Concorreram ao cargo de diretores e vice-diretores os professores, agentes de apoio e técnicos de educação básica que preencham os requisitos dispostos no edital. Foram eleitos 29 diretores. Apenas uma escola terá segundo turno, marcado para o dia 6 de dezembro. O mandato dos diretores e vices é de três anos. Votaram pais, mães ou responsáveis pela matrícula do aluno, profissionais em educação e os servidores públicos lotados na escola no dia da eleição.

O prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, afirma que a eleições para diretores é mais um compromisso assumido que foi realizado. "Ouvi, muitas vezes, essa reivindicação de professores e pais. Me comprometi com essa pauta e agora tornamos ela realidade. É um passo importante que estamos dando rumo à excelência na Educação Pública", destaca o prefeito Busato. Para a vice-prefeita, Gisele Uequed, a iniciativa é um importante avanço democrático para as escolas. "Faltava às comunidades escolares esse direito de escolher os diretores e acabar com as indicações políticas", ressalta.

O projeto de lei para garantir a eleição foi construído com o trabalho de uma comissão especial, composta por representantes do Sindicato dos Profissionais em Educação Municipal de Canoas, das secretarias de Planejamento e Gestão e Educação, representantes dos professores e diretores e pela Câmara de Vereadores, que realizou melhorias no projeto e o aprovou por unanimidade.