Conferência pretende analisar andamento das diretrizes municipais para a educação

As metas do Plano Municipal e Nacional de Educação passarão por avaliação no dia 3 de dezembro, durante a 2ª Conferência Municipal de Monitoramento do Plano Municipal de Educação. O evento será realizado na Câmara de Vereadores, a partir das 8h30. Durante a manhã, a professora Márcia Adriana de Carvalho, que atua como avaliadora educacional do Ministério da Educação e integra o Conselho Estadual de Educação fará uma palestra de contextualização do plano, com objetivo de apresentar ações em âmbito nacional.

Para a discussão do assunto, foram convidados representantes das escolas municipais, estaduais, particulares, núcleos, que ao longo do dia serão divididos em grupos por áreas de interesse. Desta forma, os participantes terão a incumbência de analisar se as 20 metas estipuladas no plano estão sendo alcançadas em Venâncio Aires. "A conferência se faz necessária por estar prevista em lei, que estipula a realização de dois em dois anos, mas principalmente para nos mostrar o que o município precisa dar conta, independente do que é realizado pelo Estado. Então esta avaliação das metas e estratégias norteará nossas ações futuras no campo educacional do Município", destaca a professora e coordenadora pedagógica da secretaria municipal de Educação, Alice Theis.

Após o evento, as responsáveis pela pasta se reúnem com os representantes de 23 entidades que compõem o Fórum Permanente de Educação para então articular as estratégias para o cumprimento das demandas apresentadas na conferência pelos grupos. Para participar do evento, é necessário realizar a inscrição no site da prefeitura. As inscrições irão até o dia 1 de dezembro de 2019.