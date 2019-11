Drone auxilia em ações de fiscalização

A secretaria de Meio Ambiente de Passo Fundo conta com um novo equipamento para ajudar nos serviços de fiscalização, denúncia e licenciamento ambiental. O drone já foi utilizado para avaliar áreas de grande extensão e dar mais precisão para a equipe técnica. "Temos uma imagem de qualidade e ângulos que não teríamos se fosse apenas a visita a campo. Assim conseguimos uma imagem mais completa das áreas de interesse ambienta, seja na fiscalização, denúncia ou licenciamento", destaca o secretário de Meio Ambiente, Rubens Astolfi. A principal vantagem é agilidade no levantamento de áreas que os técnicos levariam horas para percorrer, além da fidelidade da imagem, que também pode ser comparada com as imagens de satélite e precisar se aconteceram mudanças e intervenções. O objetivo é dar maior segurança na tomada de decisão pelos técnicos e fiscais.