Panvel abre seis lojas temporárias para o verão

Atenta à alta temporada do verão que se aproxima, a Panvel segue reforçando sua presença no Litoral gaúcho. Somente em um dia, a rede inaugurou seis lojas temporárias na região. Com o objetivo de ampliar e qualificar ainda mais o atendimento aos clientes, os novos espaços estão localizados nas praias de Atlântida, Atlântida Sul, Capão da Canoa, Capão Novo e Xangri-lá. As filiais têm funcionamento previsto até a primeira semana de março e o atendimento ocorrerá segunda a quinta, domingos e feriados das 8h às 21h, e sextas e sábados até 22h. Os espaços, além da variedade em medicamentos, contam com produtos de beleza e higiene de diversas marcas consagradas nacionais e internacionais. Outra atração são os produtos de marca própria, incluindo maquiagem, proteção solar, ortopédicos, infantis e cuidados masculinos.