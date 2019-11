SANTA CLARA DO SUL Notícia da edição impressa de 25/11/2019. Alterada em 25/11 às 03h00min Prefeitura elabora planejamento estratégico para alavancar ações de fomento ao turismo no município

O governo municipal está iniciando um planejamento estratégico visando à elaboração de um programa de incentivo ao turismo em Santa Clara do Sul. O intuito é promover uma série de ações públicas e privadas dentro de um prazo de 10 anos para fomentar essa área, gerando mais emprego e renda.

Em novembro, ocorreu um encontro da administração municipal com representantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico, da Associação Comercial e Industrial de Santa Clara do Sul e empreendedores locais para começar a debater a ideia. O primeiro passo é a elaboração de um projeto estruturado para traçar as principais atividades direcionadas ao setor. Além de ações públicas, é necessária a prospecção de empreendedores dispostos a investir em áreas consideradas prioritárias ao município, que são a agroecologia, a hotelaria e a gastronomia, fomentando o turismo urbano e rural de Santa Clara do Sul.

De acordo com o prefeito Paulo Kohlrausch, o plano de turismo está em fase de preparação. "Estamos fazendo o planejamento estratégico das ações para que o turismo se torne um programa de município e não apenas de governo, possibilitando a sua continuidade e melhoria contínua. Temos a convicção de que a direção é mais importante que a velocidade. Por isso, definimos o período de 10 anos para consolidar o projeto", salienta.

O escopo do programa foi apresentado durante o workshop sobre empreendedorismo e turismo sustentável. No prazo de 2020 a 2030, está prevista a construção de alguns equipamentos turísticos, como a imagem da Santa Clara, o Parque Temático da Revolução Federalista, o Parque Agroecológico na antiga fumageira de Picada Santa Clara e um Parque Linear às margens do Arroio Saraquá.

Também existe a possibilidade de estruturação de trilhas, roteiros e pontos de contemplação das paisagens, principalmente no interior, além da implantação de pontos comerciais, gastronômicos, hotéis e pousadas. Outra ideia é investir no turismo de eventos, tanto na área esportiva quanto cultural. "Trata-se de um planejamento de 10 anos, sendo que as ações serão desenvolvidas de forma gradativa e conforme a viabilidade financeira e consolidação de parcerias", destaca o prefeito.