Assinado em 2008, contrato com a Corsan só foi cumprido em 20,5%

Uma audiência pública, com a presença da comunidade, de lideranças de Farroupilha e de representantes da Corsan, debateu a situação da água e do saneamento básico no município. Durante a audiência, foram abordados assuntos como o problema de falta de abastecimento e o tratamento de esgoto, que não existe na cidade. Duas empresas apresentaram o resultado dos estudos das Propostas de Manifestação de Interesse (PMI), e avaliam a viabilidade de novos formatos de serviço para o saneamento através de levantamentos, investigações, pesquisas, soluções tecnológicas, informações técnicas, projetos e a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Os assuntos em pauta preocupam a população farroupilhense há bastante tempo. As melhorias de infraestrutura previstas em contrato pela Corsan não foram cumpridas. Essas cobranças vêm acontecendo desde o ano de 2008, tanto por parte do Poder Executivo quanto do Legislativo.

Uma sindicância foi aberta em 2018 para apurar as ações, e o contrato mostrou que 79,5% das obrigações da Corsan não haviam sido cumpridas, de 44 cláusulas, 35 a empresa simplesmente não realizou e, por falta de previsão no contrato, não sofreu nenhum tipo de multa por isso. A situação se agrava ainda mais, pois os maiores investimentos, que foram iniciados e ainda não entregues, são provenientes de verbas federais, via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Conforme o secretário municipal de Meio Ambiente, Tiago Ilha, o contrato assinado em 2008 não previa prazos ou multas por descumprimento, e inclusive foi assinado em descumprimento com uma lei que previa o Plano de Saneamento Básico, o qual só foi iniciado depois de criada comissão em 2013, e finalizado e aprovado em 2015. "Importante salientar que, além desta administração, outros dois prefeitos também já fizeram cobranças à Corsan, e, até o momento, nada de concreto foi feito", acrescentou.

A Corsan, através de André Finamor, diretor de Operações, e de José Homero Finamor, se manifestou e assumiu que muitas obras previstas no contrato não foram realizadas, mas que pretende sanar esses problemas. As ações não realizadas durante este período seriam, agora, retomadas, como a obra da Estação de Tratamento de Esgoto, com nova previsão de entrega (o prazo inicial era 2015). A empresa também expôs mais uma proposta de investimento na cidade de R$ 25 milhões para os próximos 18 anos.