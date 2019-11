Horta criada em forma de relógio fornece chás medicinais para pacientes

A acadêmica do curso de Enfermagem da FSG Centro Universitário, Andriele Bombardelli, em parceria com a enfermeira e coordenadora do Centro de Saúde, Elaine Teresinha Rodrigues da Silva, e entidades locais construiu o Relógio do Corpo Humano no pátio da sede de atendimento do Centro de Atenção Psicossocial infantojuvenil (CAPs) de Flores da Cunha, com o intuito de incentivar os usuários do serviço de saúde.

No local, os pacientes poderão buscar chás medicinais a fim de propiciar o alívio de sintomas e reações adversas dos próprios medicamentos usados em tratamentos. Além disso, a produção busca a promoção da saúde, uma educação e preservação ambiental, conhecimento do corpo humano, identificação segura das plantas medicinais e sua utilização, produção de plantas limpas e sadias, além do convívio com os demais usuários, visto que o plantio e cuidados das plantas se dará pelos pacientes do serviço de saúde.

O Relógio do Corpo Humano tem períodos identificados ao equivalente a duas horas do dia, dividido em 12 períodos, além de representar um órgão do corpo humano. Nele, são cultivadas plantas medicinais as quais auxiliam nos transtornos de saúde do órgão representado. De acordo com a Emater, a construção tem por ideal que os usuários realizem um tratamento complementar, seguindo o horário próprio do meridiano, o que acarretará em uma maior eficácia, pois, seguindo os horários corretos, o órgão tratado estará em um estado de máxima tensão, o chamado pico energético. Conforme estudos, foram reduzidos em cerca de 60% o número de medicamentos distribuídos nas farmácias para pacientes a partir da construção do relógio.