Gaúchos vão à China para disputar competição mundial

Os seis representantes gaúchos que participam da 10ª Olimpíada Mundial de Matemática desembarcam em Beijing, nesta quinta-feira, para integrar a equipe brasileira na competição internacional de matemática, que reúne estudantes do mundo todo até o dia 25. Gustavo dos Santos Mendes e Luís Gabriel Figueiredo Gomes, do primeiro ano; Pedro Henrique Ferreira Pereira e Arthur Matias Graeff, do segundo; e Cecília Hernandez Alvarez e Amanda Petter, do terceiro, são alunos da Escola Sesi de Ensino Médio de Gravataí. A classificação veio depois dos resultados obtidos nas etapas estadual e nacional da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteira, na qual receberam medalhas de bronze e prata.

"Somos de turmas diferentes e nos aproximamos depois que soubemos da notícia da classificação. Ao longo de novembro, realizamos estudos conjuntos e nos preparamos para as provas que, além de serem de matemática, são todas em inglês", ressalta Gustavo dos Santos Mendes. Além da expectativa de representar o País, esses jovens terão a oportunidade de conhecer uma cultura muito diferente. "Ele nunca entrou em um avião, imagina viajar para um outro continente. É uma oportunidade sem tamanho que meu filho recebe neste momento. Tenho a preocupação normal de mãe, mas jamais pensei em não deixar ele ir", comenta a mãe de Gustavo, Fernanda dos Santos.

Responsável pela turma na estadia chinesa, a professora de matemática Guiomar de Souza destaca que é uma grande conquista para uma escola com apenas três anos de existência, principalmente porque é a primeira participação de estudantes do Rio Grande do Sul. "Desde que eu entrei na escola, no ano passado, comecei a rever meu pensamento em relação aos estudos e às oportunidades, o aprendizado passou a fazer muito mais sentido para mim", reflete o estudante Pedro Henrique Pereira, que também realiza sua primeira viagem internacional.