Projeto de lei quer proibir fumo em praças e parques

O projeto de lei que estende a proibição do consumo de cigarros, charutos e outros produtos fumígenos em Novo Hamburgo também a praças, parques e demais locais ao ar livre destinados a práticas culturais, esportivas e de lazer, seria apreciado em primeiro turno nesta semana. No entanto, o vereador Nor Boeno solicitou o adiamento da votação em seis dias. Para ampliar a proibição, o projeto estende dispositivos da lei municipal direcionada inicialmente a recintos fechados de uso coletivo. A matéria permite, contudo, a delimitação de áreas exclusivas para fumantes. O texto também define que as praças e parques contenham avisos sobre a proibição, indicando o contato dos órgãos estaduais responsáveis pela vigilância sanitária e defesa do consumidor. Com o pedido de vista, a proposta começará a ser analisada na próxima quarta-feira.