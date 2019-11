Terapia com animais diminui uso de medicamentos em pacientes

Quando a porta se abre, o rosto dos pacientes internados no Hospital So Vicente de Paulo (HSVP) se ilumina. "Que coisa mais linda!", diz uma delas. O motivo dos sorrisos so Alice e Beb, uma cachorra da raa Bernese, e uma porquinha da ndia. Elas acolhem e do amor a todos que entram. Brincam, recebem carinho, lambem, sentam no colo. Cumprem um trabalho que realizam duas vezes por semana j h quatro anos, junto a outros 14 animais. A visita delas ao hospital faz parte do projeto Terapia Assistida por Animais (TAA), desenvolvido pela Universidade de Passo Fundo (UPF), pelos Programas de Residncia em Medicina Veterinria e pelo hospital.

Conhecido carinhosamente como pet terapia, o projeto j beneficiou mais de 150 pacientes s em 2019. As sesses ocorrem todas as quartas e sextas-feiras, em uma sala prpria para o projeto. Ao todo, 16 animais, de diferentes espcies e cerca de 70 pessoas esto envolvidas com a realizao das aes, entre professores e residentes das reas de enfermagem, farmcia, fisioterapia, nutrio e medicina veterinria.

De acordo com a coordenadora da Residncia Profissional Integrada em Medicina Veterinria, Michelli de Ataide, o mais gratificante ver os prprios mdicos prescrevendo a pet terapia para os pacientes. "Existem trabalhos j comprovados, inclusive aqui dentro do hospital, que dizem que aps a prtica diminui consideravelmente o uso de analgsicos para a dor. Porque o prazer de estar com os animais libera endorfina, um analgsico natural. uma forma de trazer esse bem-estar para a comunidade. So minutos, mas que fazem a diferena", contou.

Para os prximos anos de projeto, a expectativa de Ataide transform-lo e programa de extenso na universidade, ampliando a participao tambm para estudantes dos cursos de graduao. "J estamos recebendo contato de outras instituies, como casas de repouso, clnicas de reabilitao que querem desenvolver o projeto. Por isso, ns pretendemos ampliar nosso leque e convidar os estudantes de graduao a participarem desse projeto como um presente da Universidade para a sociedade", explicou.

E provas de que a visita da Alice, da Beb e todos os outros animais faz a diferena, a professora j tem. " muito legal encontrar as pessoas na rua e elas reconhecerem a Alice. A gente v esse feedback de pessoas que hoje j esto melhores, mas que passaram pela pet terapia e lembram dessa experincia com carinho", completou a coordenadora.