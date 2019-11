Campanha arrecada fundos para os Bombeiros da cidade

Contribuindo com as atividades realizadas pelos bombeiros militares em Parob, amenizando o problema do baixo nmero do efetivo, os Bombeiros Voluntrios pedem a ajuda da comunidade para uma ao que promovero no dia 6 de dezembro e que visa a arrecadao de recursos para a compra de equipamentos de trabalho.

Responsveis pelo custeio de seus gastos com alimentao e locomoo desde que criaram a associao, os Bombeiros tambm assumiram a arrecadao de fundos para a compra de seu prprio material de trabalho, como uniformes, calados e uma srie de equipamentos. De acordo com o sargento Rmulo da Silva, responsvel pelo Corpo de Bombeiros de Parob, a situao atual dos voluntrios to crtica que alguns deles no possuem nem mesmo um kit completo de Equipamento de Proteo Individual (EPI).

"Houve uma ocasio em que uma das voluntrias precisou atender sete ocorrncias em um mesmo dia e, por falta de coturnos prprios para a sua funo, precisou trabalhar com o seu par de tnis durante os atendimentos", explicou sargento Rmulo. Para auxiliar na aquisio de novos equipamentos de trabalho, resultando em mais agilidade e segurana nos atendimentos das ocorrncias em Parob, os Bombeiros Voluntrios firmaram uma parceria comuma pastelaria locale esto comercializando cartes do lanche, pelo valor de R$ 9,00, para serem retirados no dia 6 de dezembro. A metade do valor total arrecadado com a venda dos cartes ser repassada para a Associao Voluntria de Bombeiros Misto de Parob.

Outra forma de contribuir com a Associao Voluntria de Bombeiros Misto de Parob com o Troco Amigo, por meio de doao que pode ser deixada nas caixinhas espalhadas pelos estabelecimentos comerciais da cidade e que posteriormente ser repassada para a associao dos bombeiros. Quem tiver interesse em adquirir os cartes, eles j esto sendo vendidos no quartel dos bombeiros, localizado na rua Thefilo Sauer, n 50, bairro das Rosas.