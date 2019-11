Ação educativa troca multas de trânsito por orientação aos motoristas infratores

Os agentes da secretaria municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade substituíram, nesta semana, autuações de excesso de velocidade na avenida São Leopoldo por uma conversa com os motoristas. Após serem flagrados pelo radar móvel da secretaria trafegando em velocidade acima do permitido na via, que é de 40km/h, os condutores foram abordados em uma blitz educativa e receberam orientações dos fiscais, com a entrega de materiais educativos, sem que eles fossem multados. Novas ações estão programadas para as próximas semanas.

Ao ser parado na blitz, o condutor era informado da irregularidade e alertado pelos fiscais sobre os problemas que o excesso de velocidade pode provocar no trânsito. De acordo com o titular da secretaria, Cristiano de Abreu Soares, a ação foi realizada após a secretaria identificar que os motoristas estão trafegando pelo local acima da velocidade no trecho, que fica localizado no perímetro urbano e próximo de residências, comércios e instituições de ensino.

O objetivo da iniciativa é mostrar para a comunidade a importância da adoção de atitudes seguras no dia a dia do trânsito com foco na redução de acidentes e vidas perdidas. "A conversa pode ser muito mais eficaz do que a multa na busca por uma mudança de comportamento dos motoristas. Explicamos que, naquele momento, eles haviam cometido uma infração e que seriam autuados se aquela não fosse uma ação educativa. Orientamos que os condutores utilizassem o valor da multa que seria aplicada naquele dia e fossem sair com a família, com os filhos, jantar com a esposa, com o marido", destacou o secretário, que participou da ação e conversou com os motoristas.

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o excesso de velocidade pode ser classificado em infração média, grave e gravíssima, com multas entre R$ 130,16, R$ 195,23 e R$ 880,41, respectivamente. "É fundamental que os condutores lembrem que a avenida São Leopoldo, apesar de duplicada, é uma via com diversos cruzamentos, semáforos e pontos de travessia de pedestres. Exceder o limite de velocidade nesses pontos é colocar a vida das pessoas em risco. Por isso fomos para as ruas conversar com quem passa por lá", afirmou o gerente de Educação para o Trânsito, Joelson Queiroz.