Programação da Fenavinho em 2020 será ampliada

A 17ª edição da Fenavinho será repleta de atrativos para trazer visitantes à capital nacional do vinho - e também encantar a comunidade. Muitas delas foram anunciadas durante o lançamento da festa, em um encontro realizado no Vale dos Vinhedos, no hotel Villa Michellon.

Uma das novidades que o evento terá em 2020 é a ampliação de sua programação. A agenda começa ainda no mês de maio, com o Vinho Encanado. A atração icônica toma conta do coração de Bento Gonçalves, convidando o público para se divertir na Via Del Vino, degustando vinhos e sucos de excelente qualidade, que jorram de torneiras diretamente para as taças. Shows, apresentações artísticas e gastronomia típica complementam as atrações.

Outra atração confirmada para o próximo ano é a realização do Desfile Alegórico - e também com um incremento: serão duas apresentações, nos dias 17 e 31 de maio. Nessas ocasiões, as comunidades do interior ganham a via central por onde Bento Gonçalves se desenvolveu, na rua Marechal Deodoro, e contam a história da região, homenageando a saga do imigrante italiano e mostrando como esse legado se traduz em cada detalhe da cultura local.

Toda essa preparação culmina com uma experiência memorável que a Fenavinho promete oferecer aos visitantes de 05 a 14 de junho, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Lá haverá uma Vila Típica - espaço temático de convivência, que remete às primeiras vilas idealizadas pelos imigrantes colonizadores da região. Em uma área ampliada - de três para cinco mil metros quadrados - vinícolas trazem vinhos, espumantes e sucos para o visitante brindar e festejar. Diversos estabelecimentos oferecem o melhor da culinária típica, presenteando o paladar. No palco, shows para todos os gostos ocorrem de forma continuada durante os dez dias de programação.