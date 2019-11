Município inicia a colheita de mirtilo

Começou, na semana passsada, em Flores da Cunha, a abertura oficial da colheita do mirtilo, na propriedade da agroindústria Silber, na localidade do Travessão Carvalho, no distrito florense de Otávio Rocha. No local são produzidos aproximadamente 8 mil quilos da fruta, numa extensão de 1,5 hectares, sendo que a safra ocorre entre os meses de novembro e janeiro. A cidade conta ainda com outros cinco agricultores que produzem o mirtilo. A agroindústria utiliza praticamente 70% da produção para a fabricação de doces e geleias, o restante é vendido in natura. A agroindústria também se tornou um ponto turístico, e está integrada com outros estabelecimentos no roteiro Otávio Rocha Vila Colonial, através do Caminhos do Mirtilo. O passeio pela propriedade conta com sete pontos de paradas, contando a história da família, da fruta, e também com áreas para de observação da paisagem. Para participar do passeio por agendamento o ingresso custa R$ 20,00, com direito a degustação de produtos oriundos da fruta.