Programa quer estimular idosos a ter um envelhecimento saudável

Preocupada também com a parcela da população com mais de 60 anos, a secretaria municipal de Desenvolvimento Social e Habitação de Taquara lançou o Programa Viver - Envelhecimento Ativo e Saudável com o intuito de estimular mais idosos da cidade. Criado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o programa tem como objetivo potencializar as habilidades necessárias da pessoa idosa para um envelhecimento ativo e saudável, respeitando as peculiaridades do município e as singularidades das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social e Habitação de Taquara, Anildo Araújo, num primeiro momento foi montada uma sala de informática junto ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), onde serão ministradas aulas para as pessoas da terceira idade se familiarizarem com o equipamento. "Pretendemos, ainda, firmar parcerias com outras entidades do município e oferecer aos nossos idosos oficinas dos mais variados temas, como música e teatro", informou Anildo.