Integração entre órgãos diminui criminalidade

Integração foi o termo mais recorrente nas falas de lideranças da segurança pública, durante apresentação da metodologia e dos resultados do Pacto Pelotas pela Paz, realizada no Paço Municipal. No encontro com a prefeita Paula Mascarenhas, comandantes de unidades da Brigada Militar (BM) de toda a região sul tiveram a oportunidade de conhecer melhor as conquistas e desafios enfrentados no trabalho de combate e prevenção à violência na cidade, a partir da perspectiva de diferentes instituições ligadas à segurança

A soma de esforços, o planejamento coletivo de ações e o compartilhamento de informações entre os órgãos também figuraram nos discursos das autoridades como pontos essenciais para a redução da criminalidade, especialmente, em relação aos homicídios - comparando-se os 18 meses antes e após as ações do Pacto, evidencia-se que 41% dos crimes violentos letais intencionais (que também abrangem latrocínios, infanticídios, etc) diminuíram no município, considerando 179 registros antes e 105 depois.

A prefeita identificou a necessidade de colocar a segurança como uma prioridade e envolver o município nas ações de prevenção e repressão à violência, considerando que o reflexo de uma cidade insegura impacta em áreas primordiais para a população, como saúde e educação. Paula salientou a importância de buscar em evidências científicas e experiências de sucesso pelo mundo subsídios para planejar ações neste âmbito. "A segurança precisa sair dos 'achismos' e do empirismo", reforçou.

Ela também apresentou aos comandos da BM projetos do Pacto que atuam sobre fatores de risco à violência, gravidez na adolescência, evasão escolar, sub-registro civil de nascimento, falta de oportunidades de emprego, entre outros. "Segurança pública também tem a ver com as atividades de enfermeiros, professores, burocratas de cartórios", mencionou a prefeita, referindo-se à relevância do trabalho em rede e a contribuição que cada área dá para a preservação de vidas e a construção de uma sociedade pacífica.