Programação de Natal na cidade inicia na sexta-feira

O Natal de Nova Petrópolis conta com uma farta programação que envolve corais, bandas, orquestras, apresentações artísticas e grandes atrações de renome estadual e nacional. Délcio Tavares, Renato Borghetti, Grupo Tholl e Brilha Som são destaque do evento natalino, que será realizado de 22 de novembro a 31 de dezembro, na Rua Coberta e Praça das Flores.

A trupe circense de Pelotas se apresenta em Nova Petrópolis no dia 22 de dezembro, no Centro de Eventos. O Grupo Tholl traz um espetáculo "No Natal daquele ano" repleto de acrobacias aliadas ao teatro e à dança para encantar o público com movimento, som e luz. Os ingressos custam de R$ 30,00 a R$ 50,00, conforme local das cadeiras e são comercializados na secretaria municipal de Turismo, Indústria e Comércio, localizada junto à Praça das Flores, ao lado do Labirinto Verde.

Já Renato Borghetti e o quarteto sobem ao palco no dia 14 de dezembro, para apresentar o show "Gaita na Fábrica", na Rua Coberta. O espetáculo é um registro maduro e contemporâneo composto de um mosaico de ritmos como Milongas, Vaneiras, Xote e Chamamés, executados por uma formação quase erudita, composta pelo piano de Vitor Peixoto, sax soprano e flauta de Pedro Figueiredo e violões de Daniel Sá que, junto com Borghettinho, assina a direção musical.

Além disso, estão programadas diversas apresentações musicais com conjuntos locais, como a Banda Municipal, Orquestra Juvenil e corais de escolas da cidade. No dia 1º de dezembro, ocorre o tradicional Natal Cooperativo, a partir da 20h, na Praça Theodor Amstad, em Linha Imperial. O espetáculo "Os 7 Anjos e a Paz na Terra" será apresentado para a comunidade em um momento de celebração do espírito cooperativo propagado no município.