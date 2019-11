Levantamento aponta risco médio para transmissão da dengue

Durante vistoria de 1.373 imóveis em Sapucaia do Sul, para o Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti - LIRAa, foram encontrados 32 focos do mosquito. Com este resultado, o município foi classificado em médio risco de transmissão da dengue. As visitas foram realizadas pelos agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde, de 4 a 8 de novembro. Os bairros que apresentaram maior número de focos foram Piratini, Fortuna, Vargas, Santa Luzia, Boa Vista e Walderes. Em sua maioria, os criadouros com focos foram encontrados em pequenos recipientes. Denúncias de criadouros de mosquito podem ser feitas na Vigilância em Saúde. As demandas apresentadas pela população são investigadas pela Vigilância em Saúde.