Notícia da edição impressa de 18/11/2019. RGE anuncia construção de nova subestação em Ivoti no ano que vem

O sistema de distribuição de energia de Ivoti, Dois Irmãos e Estância Velha será reforçado com uma nova subestação, que começará a ser construída pela Rio Grande Energia (RGE) em área de 1 hectare na avenida Presidente Costa e Silva, distrito industrial de Ivoti. A escolha por Ivoti é baseada em análise técnica. "Foi observada o número de investimentos de novas indústrias e o crescimento vegetativo", contaram a consultora de Negócios, Elisandra de Castro e o analista de Liberação de Obras da Linha de Transmissão e Subesteção de Energia, Mickael Barbosa Possani

Os recursos necessários para o novo empreendimento já estão confirmados no Plano de Manutenção e Expansão do Sistema Elétrico da distribuidora. As obras iniciarão em 2020 e, quando energizada, a subestação beneficiará cerca de 70 mil habitantes das três cidades. A RGE já investiu R$ 2,8 milhões no empreendimento, incluindo projetos, equipamentos necessários para o início das obras e a aquisição do terreno onde a subestação será construída.

Segundo a consultora, o projeto ainda prevê a construção de seis novas redes de média tensão, os chamados alimentadores, que partirão desta subestação. "Estamos ampliando de maneira significativa nossa capacidade de fornecimento de energia para as três cidades, através de uma projeção de consumo de médio e longo prazos. A subestação e os novos alimentadores dão maior robustez ao fornecimento de energia para a região pois é através desses componentes que a energia pode chegar às redes de baixa tensão e aos clientes", destaca Elisandra.

A RGE também irá construir uma nova linha de distribuição de 138 quilovolts entre Ivoti e Bom Princípio, reforçando o abastecimento de energia de toda a região. A construção da subestação e das novas linhas ainda deve movimentar a economia local com a contratação de profissionais especificamente para a execução da obra.