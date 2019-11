Nova secretaria de Segurança deve ser criada

A prefeitura de Venâncio Aires está trabalhado para ter uma secretaria específica para tratar das questões da segurança pública, pedido da comunidade, que clama por ações mais eficazes para garantir à defesa dos direitos dos cidadãos.Em reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) o prefeito Giovane Wickert explanou sobre o tema e sobre a atuação em parceria com o governo estadual para a implementação dessa pasta.

Com o financiamento conquistado junto ao Badesul, pelo programa Cidades Mais Seguras, a prefeitura irá concentrar esforços na compra de equipamentos como câmeras de videomonitoramento e ainda garantir recursos para manutenção e estruturação da nova secretaria. "Um importante salto em tecnologia será dado pelo município com a criação da nova pasta", enfatiza Wickert. Ainda conforme o prefeito, a proposta é adquirir diversos equipamentos também para área da segurança no trânsito, como veículos e radares.

Wickert lembrou ainda que através da secretaria e do financiamento de R$ 1 milhão será possível, ainda, apoiar de forma mais forte o Conselho Pró-Segurança Pública de Venâncio Aires (Consepro), uma vez que com o patamar de secretaria será viável o repasse de armas, coletes e outros itens para que sejam utilizados pelos órgãos de segurança no município. "O valor do financiamento que conseguimos está à disposição para usarmos quando e como necessitarmos. Não significa que será utilizado todo, nem agora nem depois. Temos este saldo possível para criarmos a pasta e darmos mais condições de trabalho e segurança aos órgãos e aos cidadãos", explica

Ainda, de acordo com o prefeito, a Guarda Municipal, incluída na proposta da Secretaria, não será criada no primeiro momento, e quando for será feita de forma experimental. "Neste momento estamos focados em utilizar a tecnologia existente ao nosso favor. Há muito equipamento que precisamos comprar para qualificar o nosso cerco eletrônico e é isso que iremos fazer agora. Temos a intenção de quando for para iniciarmos o trabalho destes profissionais, que seja feito de forma gradativa", explicou.