Ginásio de escola municipal passará por reformas

Está assinado o contrato de reforma do ginásio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sagrado Coração de Jesus, na localidade de Entrada Ferraz. As melhorias serão custeadas com verba da Câmara de Vereadores A empresa vencedora da licitação investirá R$ 91.712,12, entre material e mão de obra. Estão previstos melhorias na quadra, como novo piso, nas esquadrias, com a substituição de janelas e vidros, além de adequação do Plano de Prevenção Contra Incêndio. O prazo de execução da obra é de 120 dias. O prefeito Guido Hoff disse ser uma grande alegria objetivar uma obra importante para a comunidade de Entrada Ferraz e salientou o trabalho com honestidade e transparência em parceria com a Câmara de Vereadores. Para o presidente do Legislativo, Waldir Justmann, a obra será possível graças a economia do Legislativo. "Temos direito a 6% do orçamento, mas temos fechado na metade desse percentual. O restante, que é recurso livre, retorna para os cofres para obras e investimentos", enfatizou.