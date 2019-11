Prefeitura apresenta projeto de videomonitoramento para empresários

A segurança pública em Gramado foi o tema que norteou o encontro com a presença de representantes dos órgãos de segurança, autoridades da região e empresários ligados aos ramos do turismo e gastronomia. Durante a reunião, foi enfatizado que a prefeitura pretende ampliar o videomonitoramento da cidade com o incremento de novas câmeras. O projeto, que está em fase de licitação, prevê a aquisição de 35 câmeras para monitoramento, seis câmeras LPR (leitura de placas) e licenças dos softwares, contratação de serviços de transporte de dados e de manutenção preventiva. O investimento estimado é de R$ 540 mil, dos quais R$ 80 mil são de emendas impositivas da Câmara Municipal e R$ 460 mil do Executivo. Segundo a projeção, 11 novos pontos de videomonitoramento serão criados e, somados aos atuais 13 instalados na cidade, totalizarão 24 equipamentos de apoio à segurança pública.