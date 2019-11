Prefeitura prevê orçamento para 2020 de R$ 129,1 mi

A prefeitura de Estrela encaminhou para a Câmara de Vereadores o projeto de lei que fixa o orçamento do município para 2020, o qual estima uma receita de R$ 129,1 milhões. Em relação ao valor, há um crescimento de 3,11% em comparação à proposta deste ano. Conforme o governo, o orçamento foi formulado dentro de estimativas realistas e sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no país e as características e peculiaridades locais.

As secretarias com o maior volume de recursos são a de Educação, com R$ 33,2 milhões e a Saúde, com R$ 32,3 milhões. A educação tem sua despesa centrada especialmente na manutenção e desenvolvimento do ensino. Já os recursos alocados na área da Saúde destinam-se especialmente à manutenção dos serviços básicos, que se constituem no atendimento e plantão médico, distribuição de medicamentos, complementação a programas, exames laboratoriais e convênios e assistência hospitalar e ambulatorial.

Conforme mensagem justificativa do Executivo, a política econômico-financeira e social do município, expressa na proposta orçamentária tem como objetivo melhorar sua infraestrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes nas diversas áreas de atuação do Poder Público. Esta infraestrutura implica em investimentos e elevados custos de manutenção, que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa da concretização da receita prevista. Desta forma, as diretrizes traçadas priorizam os setores de Educação, Saúde e a conclusão de obras iniciadas.