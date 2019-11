Atingidos por chuva de granizo podem solicitar saque do FGTS

A solicitação para o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para os atingidos pela tempestade de granizo teve início nessa semana, na Casa da Cultura Athos Branco. No momento, o trabalho é de conferência de documentos, para que assim seja encaminhado o benefício. As solicitações podem ser feitas até o dia 20 de dezembro. Para receber o benefício, a pessoa deve residir em um dos seguintes bairros: Boa Vista, Cohab, Colina da Lagoa (inclui o loteamento Reserva da Lagoa), Floresta, Gaucha, Industrial Santa Terezinha, Nunes (apenas a área denominada Jardim Lindóia), Oliveira (inclui o loteamento Vida Nova), Operário, Pajé, São Cristóvão, São José, São Sebastião e Loteamento Vivenda das Araucárias. Para solicitar o saque, o cidadão deverá apresentar documentos originais e cópias de identidade, comprovante de residência e, se necessário, o contrato de aluguel O período de saques irá até do dia 27 de janeiro. O valor limite do saque é de R$ 6.220 por conta.