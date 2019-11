Parque Getúlio Vargas terá apresentação natalina na sexta-feira

O espetáculo Meu Presente de Natal envolverá o público durante 50 minutos no parque Getúlio Vargas, em frente ao ParkShopping. O evento terá a história de uma menina que idealiza conhecer a fábrica do Bom Velhinho e descobrir como os brinquedos são produzidos.

Para proporcionar toda a magia que envolve a data, a produção tem 16 artistas, cerca de 50 figurinos e maquiagens, conteúdo digital e músicas autorais cantadas ao vivo. Ao final da apresentação, um show de fogos de artifício iluminará o céu. No parque, há uma das maiores árvores de Natal da Região Metropolitana, que já estará com seus 40 metros totalmente iluminados.

“Em 2018, aproximadamente 10 mil pessoas estiveram no espetáculo da chegada do Papai Noel e no acendimento da árvore. Neste ano, temos a expectativa de superar esse número com o belo show e a linda decoração que estamos preparando”, afirma o gerente de Marketing do shopping, Carlos Eduardo Zanon.